Elu à la présidence de la Knesset, Gantz demande un gouvernement d'union

JERUSALEM, 26 mars (Reuters) - Benny Gantz, chef de file de l'opposition au Premier ministre Benjamin Netanyahu, a été élu jeudi à la président du parlement israélien et a demandé la formation d'un gouvernement d'union, un événement qui laisse entrevoir un partenariat politique entre les deux hommes. Cette alliance de circonstance, soutenue par le Likoud et par une partie de l'opposition "Bleu et Blanc", pourrait permettre au chef du gouvernement israélien de se maintenir au pouvoir et d'instaurer une rotation du pouvoir. Reuven Revlin, le président israélien, appelle depuis plusieurs semaines les deux hommes à trouver un terrain d'entente afin d'aider le pays à faire face à la propagation de l'épidémie de coronavirus. "Israël enregistre un nombre croissant de contaminations et le nombre de victimes augmente chaque jour", a souligné jeudi Benny Gantz après sa désignation. Benjamin Netanyahu joue sa survie politique alors qu'il doit être jugé pour corruption, des accusations qu'il rejette. Son procès, qui devait s'ouvrir la semaine dernière, a été repoussé au 24 mai à cause de l'épidémie de coronavirus. Ni Benjamin Netanyahu, au pouvoir depuis 2009, ni Benny Gantz n'étaient parvenus à former une coalition gouvernementale à l'issue des scrutins d'avril et de septembre derniers. (Stephen Farrell; version française Nicolas Delame, édité par Marc Angrand)

