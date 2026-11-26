Elon Musk, l’homme le plus riche du monde et patron d'influentes sociétés américaines, a déclaré mercredi que chaque enfant américain recevrait en juin prochain deux actions de SpaceX SPCX.O , son entreprise spécialisée dans l’espace et l’IA.

Les enfants recevront une action de la société et une autre de sa part à titre personnel, s’engageant ainsi à faire un don d’une valeur d’environ 18 milliards de dollars (16,42 milliards d'euros), a indiqué Elon Musk dans un bref message publié sur X, sans donner plus de détails.

"L’action provenant directement de moi sera transférée à l’expiration de ma période de blocage, en juin de l’année prochaine", a fait savoir l'homme d'affaires.

Le précédent de quelques heures, SpaceX a annoncé le versement d'une action de classe A nouvellement émise à chaque "Trump Account" actuellement actif, précisant que son directeur général s’engageait à verser un nombre d’actions équivalent à celui offert par l’entreprise.

Un "Trump Account", qui doit son nom au président américain, est un programme conçu pour permettre aux Américains de moins de 18 ans d’acquérir une participation en Bourse et de se constituer un patrimoine dès leur plus jeune âge.

La Maison blanche a déclaré en octobre avoir ouvert près de 70 millions de comptes. L’action SpaceX a clôturé à 127,44 dollars mercredi, ce qui valorise l'engagement personnel d'Elon Musk à près de 18 milliards de dollars.

SpaceX n’a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire formulée par Reuters pour savoir si les dons d’actions SpaceX de Elon Musk seraient liés aux "Trump Accounts".

Elon Musk, dont la fortune s’élève à environ 824 milliards de dollars, détenait en juin dernier environ 6,42 milliards d’actions de SpaceX, groupe qu'il a fondé en 2002 et qui est entré en Bourse cette année.

"L’année prochaine, j’offrirai une de mes actions SpaceX à chaque enfant américain. Ce sera la première d’une longue série", avait déclaré Elon Musk dans un message publié sur X en juin dernier, lors de la première mention du projet.

"Cela permet de constituer une base massive et durable d’actionnaires particuliers", a observé Christopher Brankin, conseiller en marchés mondiaux chez le courtier Mitrade Group.

"Cela suscite un engagement immédiat sur le marché et crée un vivier considérable de clients dotés de connaissances financières pour les plateformes de trading, à mesure que cette génération atteint l’âge adulte."

À ce jour, la plupart des actions philanthropiques d'Elon Musk ont été menées par l’intermédiaire de la Fondation Musk, qui détiendrait plus de 14 milliards de dollars d’actifs.

En octobre, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et son mari se sont engagés à offrir en décembre une part de leurs actions SpaceX à chacun des plus de 2 millions d’enfants éligibles via les "Trump Accounts".

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore, Tom Westbrook et Gregor Stuart Hunter ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)