Elon Musk lors d'un sommet à Washington, le 8 octobre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Le milliardaire Elon Musk a affirmé mercredi qu’il allait donner à chaque enfant aux États-Unis deux actions de son entreprise SpaceX, doublant ainsi une offre qu’il avait faite en octobre.

"Chaque enfant en Amérique recevra deux actions SpaceX, une de la part de l’entreprise et une de ma part personnellement", a promis l'homme le plus riche du monde dans un message publié sur X, la plateforme de médias sociaux dont il est également propriétaire.

Selon les données 2024 du Bureau du recensement, les États-Unis comptent environ 73 millions de personnes âgées de moins de 18 ans. Le cours de clôture d’une action SpaceX était de 127,44 dollars mercredi, ce qui signifie que le cadeau de Musk représenterait une valeur totale de 18,6 milliards de dollars (17 milliards d'euros).

Elon Musk a assuré que l’action provenant de SpaceX serait transférée le mois prochain, tandis que celle venant de lui personnellement serait transférée en juin 2027. Il n’a donné aucun autre détail sur le dispositif.

"Je recommande de conserver vos actions", a ajouté Elon Musk, affirmant que SpaceX pourrait "valoir environ un million de fois l’économie mondiale actuelle" si l’entreprise "parvient à rendre la vie multiplanétaire et à exploiter ne serait-ce qu’un millionième de l’énergie du Soleil".

"Ce sont évidemment des objectifs extrêmement difficiles, mais il existe une voie pour les atteindre", a-t-il poursuivi.

Décollage de la fusée Starship pour un nouveau vol test, le 13 novembre 2026 à Starbase au Texas ( AFP / Ricardo ARDUENGO )

Politiquement engagé aux côtés du président américain Donald Trump, le milliardaire avait promis en octobre que chaque enfant aux États-Unis recevrait une action SpaceX, en précisant qu’il s’agirait "de la première d’une longue série".

Il avait fait cette annonce à deux semaines des élections législatives, qui se sont soldées par une écrasante victoire des démocrates.

SpaceX a fait ses débuts en Bourse en juin, levant environ 85,7 milliards de dollars (78 milliards d'euros).

La mégafusée Starship de SpaceX a atteint l’orbite pour la première fois en septembre, une étape majeure dans la volonté d'Elon Musk de coloniser Mars.