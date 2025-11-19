Elon Musk participe au dîner de Trump avec le prince héritier saoudien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a participé à un dîner avec le président Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la Maison Blanche mardi.