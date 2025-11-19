Elon Musk participe au dîner de Trump avec le prince héritier saoudien

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
En plus d'offrir à "MBS" une spectaculaire réhabilitation diplomatique assortie d'importants accords dans la défense et l'énergie, Donald Trump a défendu avec vigueur mardi le prince héritier saoudien concernant l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. ...
Lire la suite
Le Congrès américain a approuvé mardi une proposition de loi visant à contraindre le gouvernement à rendre public son dossier sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Donald Trump, un temps fortement opposé au texte, doit désormais le signer pour promulgation. Adoptée ...
Lire la suite
Le Brésil veut que sa COP, la première en Amazonie, soit un succès, et ses diplomates font désormais travailler les négociateurs nuit et jour dans l'espoir - jugé optimiste - d'un premier consensus dès mercredi en présence du président Lula. Il est rare que les ...
Lire la suite
Les forces armées nigérianes étaient toujours mardi soir à la recherche de la vingtaine de lycéennes kidnappées dans le nord-ouest du pays, leur enlèvement suscitant des réactions aux Etats-Unis où une campagne affirmant que les chrétiens sont persécutés au Nigeria ...
Lire la suite
