Elon Musk a annoncé mercredi que chaque enfant aux Etats-Unis recevrait deux actions de SpaceX, l'entreprise spatiale et d'IA qu'il dirige. Le don est évalué à environ 18 milliards de dollars : une action viendra de l'entreprise, une autre de Musk lui-même.

SpaceX avait annoncé plus tôt dans la journée qu'elle attribuerait une action nouvellement émise pour chaque compte Trump Account actif, Musk s'engageant à égaler ce nombre. Près de 70 millions de comptes ont été ouverts, selon la Maison-Blanche. L'action SpaceX a clôturé mercredi à 127,44 dollars.

"L'action provenant directement de moi sera transférée à l'expiration de ma période de blocage, en juin prochain", a précisé Musk sur X. Sa fortune est estimée à 820 milliards de dollars. Il détenait environ 6,42 milliards d'actions SpaceX en juin.

Les Trump Accounts sont des comptes d'investissement de type IRA, ouverts au nom des enfants américains de moins de 18 ans et gérés par un parent ou un tuteur. Les enfants citoyens américains nés entre 2025 et 2028 peuvent bénéficier d'un versement fédéral unique de 1 000 dollars.

Des règles spéciales permettent aussi d'y verser des actions cotées dans le cadre de contributions philanthropiques, en principe conservées cinq ans.