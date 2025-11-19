Elon Musk et Jensen Huang parleront de l'IA lors d'un forum d'investissement américano-saoudien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, et celui de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, participeront à une discussion sur les progrès de l'intelligence artificielle lors d'un forum d'investissement américano-saoudien à Washington mercredi, selon un document consulté par Reuters.

"Cette conversation explorera les forces émergentes qui façonnent la prochaine vague de progrès technologiques, en mettant en évidence les architectures, les modèles et les investissements qui alimentent un avenir plus intelligent et interconnecté", indique le document.

La discussion sera animée par Abdullah Alswaha, ministre saoudien des communications et des technologies de l'information.