Elon Musk a demandé à une cour d’appel fédérale d’annuler le verdict d’un jury concluant qu’il avait escroqué les actionnaires de Twitter de plusieurs milliards de dollars en menaçant, il y a quatre ans, de renoncer à son rachat de la société de réseaux sociaux.

Dans un mémoire déposé lundi soir, Musk a déclaré que les actionnaires n’avaient pas prouvé que le cours de l’action Twitter avait chuté le 13 mai 2022 parce qu’il avait publié un message indiquant que le rachat de 44 milliards de dollars était “temporairement suspendu” jusqu’à ce que Twitter démontre que sa plateforme n’était pas envahie par de faux comptes et des comptes de spam.

Musk a déclaré devant la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, siégeant à San Francisco, que rien ne reliait la baisse de 9,7 % du cours de l’action, à 40,72 dollars, à une quelconque “fausseté substantielle” contenue dans son message, et que les actionnaires cherchaient à le tenir pour responsable de fraude boursière simplement parce que le cours de l’action avait chuté.

L'homme le plus riche du monde a également déclaré que le juge de première instance n'aurait pas dû certifier le recours collectif, car de nombreux investisseurs ne s'étaient probablement pas fondés sur son message pour vendre leurs actions Twitter.

Les avocats des actionnaires n’ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires. L’un d’entre eux a déclaré que Musk pourrait devoir payer 2,6 milliards de dollars, plus les intérêts, si le verdict était confirmé.

Les recours collectifs permettent aux plaignants d’intenter une action en justice en tant que groupe, ce qui peut entraîner des dommages-intérêts plus élevés à moindre coût que dans le cadre de poursuites individuelles.

Les actionnaires ont accusé Musk d’avoir exprimé des inquiétudes concernant les faux comptes et les comptes spam afin de se retirer de l’opération de rachat ou de forcer Twitter à renégocier un prix inférieur.

Ils ont affirmé que le cours de l’action Twitter était resté déprimé jusqu’à ce que Musk accepte, en octobre 2022, de mener à bien son offre initiale de 54,20 dollars par action.

En confirmant le verdict en juillet, le juge fédéral Charles Breyer, à San Francisco, a constaté des “preuves substantielles de fausseté” dans le tweet de Musk du 13 mai, et a déclaré que les réticences à mener à bien une transaction “ne justifient pas de mentir aux investisseurs”.

Musk a rebaptisé Twitter “X”, puis l’a intégré à sa société de fusées et de satellites SpaceX SPCX.O .