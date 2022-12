Elon Musk a vendu 3,6 milliards de dollars d'actions Tesla cette semaine

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Elon Musk a vendu pour 3,58 milliards de dollars d’actions de sa société Tesla depuis le début de cette semaine, selon un document déposé auprès de la SEC, l’autorité des marchés américains, daté du 14 décembre. Bloomberg a calculé que ces récentes transactions, les ventes d’actions Tesla par Elon Musk ont franchi la barre des 40 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième plus grosse cession d'Elon Musk depuis l'annonce du rachat de Twitter en octobre pour 44 milliards de dollars. L’action Tesla perd quelque 3% en pré-ouverture.

