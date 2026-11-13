Ellipsis AM porte ses actifs sous gestion à 11,6 milliards d'euros

(Zonebourse.com) - Ellipsis AM, une des sociétés de gestion du groupe Kepler Cheuvreux, annonce avoir atteint 11,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion, contre 2,2 MdsEUR lors de son arrivée au sein du groupe, il y a plus de quatre ans.

Quatre années de développement et d'innovation

En 2024, la société a renforcé son positionnement sur les obligations convertibles et le crédit, avec l'acquisition de l'activité de gestion d'obligations convertibles d'Edmond de Rothschild Asset Management.

Plus récemment, Ellipsis AM a poursuivi le développement de ses stratégies alternatives et de couverture, notamment avec Ellipsis Optimal Solutions - Alternative Hedging, tout en enrichissant son offre absolute return avec le fonds Ellipsis Global Credit Opportunities.

Historiquement tournée vers une clientèle institutionnelle, Ellipsis AM a significativement diversifié sa base d'investisseurs ces dernières années. En synergie avec le groupe, elle accompagne également de grands groupes cotés grâce au pôle Solution Funds, ainsi que des acteurs de la gestion de fortune à travers l'Europe, notamment des banques privées et des family offices.

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