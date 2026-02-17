Elliott prend une participation de 10 % dans Norwegian Cruise et demande un changement de conseil d'administration

L 'entreprise a été créée par le président de l'association de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture du Québec (APAQ), le président de l'association de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture du Québec (APAQ). Les actions de la société ont augmenté d'environ 7 % dans les échanges de pré-marché. L'action a chuté de plus de 13% l'année dernière. Elliott a appelé à des changements au sein du conseil d'administration de la société, arguant que les administrateurs actuels n'avaient pas rempli leurs responsabilités fondamentales, y compris leur obligation la plus importante de sélectionner les bons dirigeants. L'investisseur activiste a également demandé un nouveau plan d'entreprise pour Norwegian, selon une présentation et une lettre envoyées à la société.

Norwegian Cruise n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.