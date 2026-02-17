 Aller au contenu principal
Elliott prend une participation de 10 % dans Norwegian Cruise et demande un changement de conseil d'administration
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions au paragraphe 2, détails du paragraphe 3)

L 'entreprise a été créée par le président de l'association de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture du Québec (APAQ), le président de l'association de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture du Québec (APAQ). Les actions de la société ont augmenté d'environ 7 % dans les échanges de pré-marché. L'action a chuté de plus de 13% l'année dernière. Elliott a appelé à des changements au sein du conseil d'administration de la société, arguant que les administrateurs actuels n'avaient pas rempli leurs responsabilités fondamentales, y compris leur obligation la plus importante de sélectionner les bons dirigeants. L'investisseur activiste a également demandé un nouveau plan d'entreprise pour Norwegian, selon une présentation et une lettre envoyées à la société.

Norwegian Cruise n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

