 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 031,85
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Elliott met la pression sur Toyota avec une participation de 5 % dans une entreprise du groupe qui doit être rachetée
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 10:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Toyota Fudosan refusant de commenter au paragraphe 7) par Daniel Leussink

Elliott Investment Management a augmenté sa participation dans Toyota Industries 6201.T à 5,01%, augmentant encore la pression sur le géant de l'automobile Toyota Motor 7203.T , qui prévoit de racheter le fabricant de chariots élévateurs à fourche, une entreprise clé du groupe.

L'investisseur activiste américain, qui a dépensé 268 milliards de yens (1,7 milliard de dollars) pour acquérir cette participation, a déclaré dans un document réglementaire japonais mercredi que la participation avait été acquise à des fins d'investissement et pour présenter éventuellement d'importantes propositions d'actionnaires.

Le mois dernier, Elliott a déclaré détenir une participation importante et a critiqué l'opération, estimant qu'elle sous-évaluait Toyota Industries, qu'elle manquait de transparence et qu'elle ne respectait pas les pratiques de gouvernance adéquates.

D'autres investisseurs mondiaux ont également demandé davantage d'informations sur une opération qui renforcerait l'influence de la famille fondatrice Toyoda au sein du groupe. L'opération est suivie de près, les autorités japonaises de régulation et le gouvernement s'efforçant d'améliorer la gouvernance d'entreprise.

Toyota Industries, qui fournit également des moteurs à Toyota Motor, devrait être privatisée par le constructeur automobile, la société immobilière du groupe Toyota Fudosan et le président de Toyota, Akio Toyoda, comme l'ont annoncé les entreprises en juin.

Les actions de Toyota Industries continuent de se négocier au-dessus du prix d'offre de 16 300 yens par action, clôturant à 17 690 yens mercredi, ce qui suggère que les investisseurs s'attendent à une offre plus avantageuse. L'entrée d'Elliott ajoute à cette pression.

Toyota Industries et Toyota Fudosan se sont refusées à tout commentaire. Toyota Motor n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Fin septembre, Toyota Motor détenait environ 25 % de Toyota Industries et Toyota Fudosan 5,42 %. La participation d'Elliott en fait l'un des principaux actionnaires de la société. (1 $ = 156,6700 yens)

Valeurs associées

TOYOTA INDUSTRIE
95,850 EUR Tradegate 0,00%
TOYOTA INDUSTRIE
107,5000 USD OTCBB 0,00%
TOYOTA MOTOR
16,954 EUR Tradegate -0,13%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )
    Maroc: 19 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès
    information fournie par AFP 10.12.2025 10:41 

    Dix-neuf personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus de quatre étages à Fès, une grande ville du nord du Maroc, selon un bilan provisoire relayé par l'agence de presse officielle marocaine MAP. "Seize ... Lire la suite

  • Une boutique GameStop. (Crédit: / Adobe Stock)
    L'action de GameStop recule après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux prévisions
    information fournie par Reuters 10.12.2025 10:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 décembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N chutent de près ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris attend la Fed
    information fournie par AFP 10.12.2025 10:08 

    La Bourse de Paris évolue sans enthousiasme mercredi, dans l'attente de l'issue de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et dessiner des perspectives pour 2026. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,33%, ... Lire la suite

  • Photo distribuée par le réalisateur syrien Mohammad Abdel Aziz (D) le montrant sur le tournage de la série télévisée "La famille du roi", à Damas le 28 août 2025 ( MOHAMMED ABDELAZIZ / )
    En Syrie, des tournages de séries dans les anciens lieux de torture et détention
    information fournie par AFP 10.12.2025 09:49 

    A l'aérodrome militaire de Mazzé, près de Damas, un hélicoptère atterrit lentement: sur les lieux où des Syriens étaient détenus et torturés, on tourne une série relatant, à travers l'histoire d'une famille, les derniers mois du pouvoir de Bachar al-Assad. "Il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank