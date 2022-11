Élisabeth Borne : "un fonds pour une aide alimentaire durable" de 60 millions d'euros en 2023

"C'est 60 millions d'euros que nous allons mobiliser en 2023 pour à la fois soutenir nos grands acteurs nationaux, pour qu'ils puissent acheter davantage de produits de qualité, de produits frais", a déclaré la première ministre à la presse à l'issue de sa visite. "On veut également soutenir des initiatives comme celle qu'on a pu voir dans les territoires, par exemple des produits de qualité en circuit court pour nos banques alimentaires et les associations qui sont mobilisées sur cette aide alimentaire", a expliqué Élisabeth Borne.

(AOF) - Élisabeth Borne a annoncé un «fonds pour une aide alimentaire durable» de 60 millions d'euros en 2023, destiné à permettre aux Français «les plus fragiles» d'accéder à «une alimentation de qualité», lors d'une visite de la Banque alimentaire de la Marne, à Reims.

