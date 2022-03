Elis vise une croissance ambitieuse pour 2022, présence limitée en Russie

(AOF) - Elis bondit de près de 7% à 12,62 euros, une performance qui passe presque inaperçu mercredi dans un environnement de marché complètement chamboulé. Le spécialiste des services d'entretien et d'hygiène a publié ce matin des résultats annuels sans surprise particulière, et parfois même un peu décevants pour Midcap Partners. Le bénéfice net ressort ainsi à 114,6 millions d'euros, alors que l'analyste anticipait 155 millions, en raison de nouvelles charges financières et IFRS. Mais de moindres charges opérationnelles et amortissements lui ont permis d'être multiplié par plus de 40 en un an.

Par ailleurs, les gains de productivité ont permis à la marge d'EBITDA de progresser de 70 points de base pour s'établir à 34,5%. Midcap note en particulier "la belle progression en France (+110bps) et en Europe du Sud (+560bps) malgré une activité hôtellerie toujours en retrait par rapport à 2019.

Le chiffre d'affaires, déjà connu, a par ailleurs progressé de 8,6% (+7,4% en organique) à 3,05 milliards d'euros.

Le free cash flow s'est amélioré de 5,5% à 228,1 millions d'euros pendant que l'endettement net reculait légèrement à 3,15 milliards d'euros, permettant à Elis de verser un dividende de 37 centimes par action pour le compte de l'exercice 2021.

Elis a également profité de cette publication pour annoncer l'acquisition d'un groupe mexicain employant plus de 2600 personnes et fournissant principalement du linge plat et des vêtements de travail à des clients sur le marché de la Santé. Ce dernier a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 74 millions d'euros et une marge d'EBITDA d'environ 38%.

"L'activité est en forte croissance organique, explique Elis, portée par un marché mexicain en développement accéléré, et le groupe devrait générer une croissance organique annuelle proche de 10% dans les prochaines années".

Enfin, le français a publié des perspectives 2022 "contrastées", selon Midcap Partners. Il vise ainsi une croissance organique ambitieuse de 13% à 15%, alors que le broker vise plutôt +11%, mais se montre prudent sur l'EBITDA avec une marge visée de 33,5%, soit un recul de 100 points de base. Midcap anticipe pour sa part un repli de 30 points de base.

Cette baisse de la rentabilité s'explique principalement par l'envolée des prix du gaz. De plus, cette guidance se fait sous l'hypothèse d'un maintien des prix du gaz, ce qui semble peu probable à l'heure actuelle", écrit Midcap.

"Si l'inflation des prix de l'énergie pourrait peser à court terme, nous sommes confiants sur la capacité du groupe à la compenser sur le moyen terme alors que la valorisation nous semble attractive", conclut l'analyste.

A noter aussi qu'Elis n'est pas présent en Ukraine et s'est dit peu exposé à la Russie, avec environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés dans le pays.

