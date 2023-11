Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: une acquisition en Espagne information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Elis annonce l'acquisition de 100% de Compania de Tratamientos Levante, entreprise spécialisée dans le Pest Control auprès d'une clientèle aussi bien publique que privée en Espagne, un marché dont le développement s'est accéléré depuis la fin de la pandémie.



Fondée il y a 30 ans, Compania de Tratamientos Levante emploie environ 80 salariés et propose une large diversité de services de lutte contre les nuisibles (lutte contre les rongeurs et insectes rampants ou volants) ainsi que des services de désinfection.



L'entreprise acquise, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ quatre millions d'euros en 2022, a un rayonnement national mais opère majoritairement à Valence, Madrid, Castellón et Elche. Elle sera consolidée dans les comptes à partir du 1er novembre 2023.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris 0.00%