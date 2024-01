Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: une acquisition aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Elis annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 100% de Moderna Holding aux Pays-Bas, transaction dont la finalisation devrait avoir lieu à la fin du premier trimestre 2024, sous réserve de la validation des conditions réglementaires classiques.



Disposant d'une usine moderne dans le Nord-Est du pays, qui peut desservir l'ensemble du territoire néerlandais, Moderna emploie environ 400 personnes et devrait réaliser un chiffre d'affaires proche de 50 millions d'euros en 2023.



Cette acquisition complètera le réseau existant d'Elis aux Pays-Bas, notamment sur le marché porteur du vêtement de travail, et permettra au groupe de blanchisserie d'adresser le marché du linge plat, sur lequel il n'opérait jusqu'alors pas.





