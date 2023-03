Elis: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 17:00

(CercleFinance.com) - Elis gagne plus de 3% à Paris, bien aidé par une analyse de Oddo qui maintient sa note de surperformance sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 18,6 à 22 euros, après la publication par Elis de résultats 2022 'globalement légèrement supérieurs aux attentes'.



'L'EBITDA affiche ainsi une progression de +19.7% à 1 259.6 ME ce qui est proche de nos attentes (1 250 ME ; différence +0.8%) et celles du consensus (1 254 ME)', note le bureau d'analyses.



Pour 2023, le groupe précise ses guidances avec une amélioration sur tous les agrégats. Ainsi, le CA devrait progresser en organique entre 11% et 13% ce qui est un peu plus soutenu que les précédentes indications du groupe (>10%), rapporte Oddo.



L'analyste précise par conséquent que ses estimations de BPA 2023 devraient être relevées de 3%. 'La croissance organique attendue en 2023 est très satisfaisante et l'amélioration de la profitabilité et de la génération de FCF témoignent de la résilience du business model d'Elis', conclut Oddo.