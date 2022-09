Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: succès de son émission d'OCEANEs de 380 ME information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 17:35









(CercleFinance.com) - Elis annonce le succès de son émission d'Obligations à Option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles et/ou Existantes (OCEANEs) arrivant à échéance le 22 septembre 2029 pour un montant nominal de 380 millions d'euros.



Le produit net de l'Émission sera affecté au refinancement partiel des OCEANEs en circulation arrivant à échéance le 6 octobre 2023. Le reliquat du produit net de l'Émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de la Société.







