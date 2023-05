Elis signe un premier trimestre en hausse de 21,7%

(AOF) - Elis, groupe de blanchisserie industrielle, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,01 milliard d'euros au premier trimestre 2023, en amélioration de 21,7%. Cette croissance est tirée par la bonne dynamique commerciale, des ajustements de prix et l'activité en hôtellerie. Le chiffre d'affaires en France sur la période est en hausse de 15,8%, l'activité en Europe Centrale étant en croissance de 24,9%. Le chiffre d'affaires en Amérique Latine a bondi de 59,6%

" La dynamique commerciale est particulièrement soutenue sur tous nos marchés et dans toutes nos géographies. Nous avons atteint, au premier trimestre, un niveau record de signatures de nouveaux contrats. Nos offres en Vêtement professionnel et en Hygiène et bien-être, qui répondent aux besoins accrus de nos clients en matière d'hygiène, de traçabilité et de sécurité d'approvisionnement renforcée, continuent de remporter un franc succès ", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire d'Elis.

Côté perspectives, la société table sur une croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2023 attendue entre 11% et 13%. L'EBIT ajusté 2023 est attendu au-dessus de 650 millions d'euros, le résultat net courant 2023 au-dessus de 405 millions d'euros.

Quant au free cash-flow 2023 (après paiement des loyers), celui-ci est attendu supérieur à 260 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Prestataire international de solutions de location-entretien d’articles textiles, d’hygiène et de bien-être ;

- Chiffre d’affaires de 3 Mds€ équilibré entre l’industrie, la santé, les commerces et services puis l’hôtellerie-restauration ;

- Présence internationale, la France apportant 31 % des revenus, devant l’Europe centrale (24 %), la Scandinavie et l’Europe de l’est (16 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Europe du sud (8 %) et l’Amérique latine ;

- Modèle d’affaires résumé en 2 points : la diversité géographique et par métiers, l’excellence opérationnelle via la réduction des coûts et la gestion stricte des flottes de livraison ;

- Capital éclaté (12,32 % des actions et 20,62 des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada et 6,3 % pour Prédica), Thierry Morin présidant le conseil de surveillance de 11 membres et Xavier Martiré le directoire ;

- Situation financière encore tendue avec 3 Mds€ de capitaux propres et autant de dettes, mais un levier de dette ramené à 2,7 au 30 juin.

Enjeux

- Stratégie visant à la consolidation des positions via 4 leviers : la croissance organique et les acquisitions ciblées, l’ouverture régulière de nouveaux marchés, l’amélioration de l’excellence opérationnelle et l’enrichissement de l’offre par des ventes croisées de services ;

- Stratégie d’innovation axée sur la digitalisation:

- pour les clients, programme de traçabilité Elis Connect et contrats électroniques,

- en interne, déploiement de GLAD, solution d’aide à la logistique ;

- Stratégie environnementale :

- attente pour 2023 d’objectifs climat,

- économie circulaire au cœur du modèle économique -éco-conception, durabilité et, valorisation des textiles- et « propreté » des flottes de livraison,

- ligne de crédit « verte » de 900 M€ ;

- Diversification dans les services antiparasitaires avec l’acquisition du danois Crisal ;

- Renforcement de la présence en Amérique latine –Brésil, Chili, Colombie et Mexique.

Défis

- Poursuite de la diversification réussie dans la santé, l’industrie et le commerce et attente d’un retour aux niveaux de 2019 dans l’hôtellerie et la restauration ;

- Intégration du n° 1 mexicain de la location de linge plat et de vêtements de travail, qui devrait être positive sur le bénéfice ;

- Inflation : sécurisation pour les prochaines années des conditions d’achat du gaz d’une part importante des volumes mais, pour le reste, compensation insuffisante des ajustements tarifaires ;

- Après une croissance de 27,1 % des revenus à fin septembre, 2ème ajustement des objectifs 2022 : hausse de + 20 % du chiffre d’affaires, mais marge d’exploitation à 33 %, résultat par action de 1,45 €, autofinancement libre de 200 M€ et levier de dette de 2,5 ;

- Retour du levier à 2 % en 2023 et à - 2 % en 2024, la dette étant totalement à taux fixe de 2 %.