Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : se dote d'un comité RSE Cercle Finance • 02/11/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Elis annonce la constitution, par son conseil de surveillance, d'un troisième comité permanent, spécialiste des questions de responsabilité sociale et environnementale (comité RSE). Présidé par Florence Noblot, le comité RSE, sera en charge d'examiner la stratégie, les engagements et les orientations du groupe Elis dans le domaine de la RSE et de veiller à ce que Elis anticipe au mieux les enjeux, les opportunités et les risques en matière de RSE. Fabrice Barthélemy est nommé président du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, la fonction précédemment occupée par Florence Noblot.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +5.48%