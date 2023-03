Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: S&P relève sa perspective information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le prestataire de services de blanchisserie industrielle Elis a annoncé, en fin de semaine dernière, que S&P Global Ratings avait revu de 'stable' à 'positive' la perspective associée à sa note long terme 'BB+' attribuée au groupe.



'Elis a commencé l'année 2023 dans des conditions plus favorables grâce aux augmentations de prix contractuelles et à la couverture des prix de l'énergie, ce qui devrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration des marges', expliquait l'agence américaine.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris -3.91%