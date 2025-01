Elis, Roche Bobois, Wavestone...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Aquila

Le réseau d'interventions sur alarme présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Capelli

Le promoteur immobilier communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Carmat

Carmat lance une levée de fonds d'environ 10 millions d'euros, bénéficiant d'engagements de souscription à hauteur de 7 millions d'euros. Le spécialiste du coeur artificiel précise que l'opération est composée d'une offre réservée à destination d'investisseurs spécialisés et d'une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. Le prix d'émission des actions nouvelles sera de 0,77 euro par action. Son horizon de financement sera étendu à mi-mai 2025 après la levée de fonds.

Cegedim

Cegedim annonce un chiffre d'affaires annuel de 654,5 millions d'euros, en croissance organique de 4,7 %. Le spécialiste du numérique en santé précise que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 ressortit à de 178,7 millions d'euros en croissance organique de 5,9 %, et que toutes les divisions opérationnelles contribuent positivement à la croissance lors de ce dernier trimestre. La croissance organique du chiffre d'affaires 2024 s'établit légèrement en deçà du bas de la fourchette annoncée de 5 % à 8 % par rapport à 2023, relève le groupe.

Elis

Elis a dévoilé son chiffre d'affaires du quatrième trimestre qui ressort en hausse de 5,3% à 1,14 milliard d'euros. Sur l'ensemble de son exercice 2024, le spécialiste des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être a déclaré un chiffre d'affaires de 4,57 milliards d'euros, en croissance de 6,1%. Le groupe, qui entend poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées, s'est renforcé aux Pays-Bas et a fait son entrée en Malaisie.

Hunyvers

Hunyvers annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre de 26,1 millions d'euros "quasiment stable par rapport à celui de la même période l'exercice précédent" (-0,1%). Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir (VDL) et du nautisme précise que l'activité de la branche VDL, qui n'intègre aucun effet périmètre sur la période, est en léger repli de 1,4%, à 24,4 millions d'euros . Cette évolution reflète le tassement des ventes de véhicules neufs (-1,9%) dans un contexte de marché "toujours perturbé".

Kering

Kering et Simon annoncent la finalisation de la vente de 100% de l'entité The Mall Luxury Outlets, détenue par le groupe de luxe, à Simon, une société d'investissement immobilier américaine qui détient des centres commerciaux, des restaurants et des lieux de divertissement. The Mall, créé en 2001, gère deux destinations d'outlets en Italie, l'un à Leccio, près de Florence, et l'autre à Sanremo, sur la riviera italienne. "Kering recevra en contrepartie de la cession de cet actif non stratégique un montant net d'environ 350 millions d'euros", précise un communiqué.

Neolife

Le spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Roche Bobois

Roche Bobois a déclaré un chiffre d'affaires de 414 millions d'euros sur l'exercice 2024, alors qu'il visait 418 millions d'euros, après un quatrième trimestre en croissance de 3,5%. Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme confirme son objectif d'un Ebitda 2024 compris entre 72 et 76 millions d'euros avec un second semestre plus profitable que le premier. A fin 2024, Roche Bobois dispose d'un portefeuille de commandes à livrer de 134,7 millions d'euros contre 137 millions l'an dernier.

Séché Environnement

Séché Environnement, Nantes Métropole et 7 collectivités partenaires ont signé mercredi 29 le contrat de la nouvelle délégation de service public (DSP) du centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD) de la Prairie de Mauves. Cette nouvelle DSP, qui sera effective à compter du 1er avril 2025 et pour une durée de 20 ans, attribue à Séché Environnement les travaux de refonte du site (construit en 1987), l'exploitation et la maintenance de l'actuel et du futur CTVD. Le contrat précise la capacité du futur site, fixée à 270 000T. 1,5 million d'habitants sont concernés par ce projet.

Sopra Steria

Sopra Steria a annoncé être en négociations exclusives en vue d'acquérir le cabinet de conseil en management Aurexia. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe de conseil, de services et solutions numériques de développer ses activités de conseil avec l'ambition d'en doubler la taille d'ici 2028 et ainsi générer plus de 12 % de son chiffre d'affaires dans ce métier à cette échéance. Le projet d'acquisition vise à renforcer les activités de conseil en management dans les services financiers.

Wavestone

Au troisième trimestre, clos fin décembre, de son exercice 2024/25, le chiffre d'affaires de Wavestone a progressé de 37% à 240,6 millions d'euros. Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_Perior et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1er avril 2023, le chiffre d'affaires s'inscrit en recul organique de 1%. Il n'y a pas eu d'effet jour au troisième trimestre. Sur neuf mois, le taux d'activité s'est élevé à 73%, niveau identique à celui du premier semestre 2024/25. À périmètre constant, il s'est établi à 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.