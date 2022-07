Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: résultat net courant plus que doublé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 14:59









(CercleFinance.com) - Elis a dévoilé mercredi soir un résultat net courant en hausse de 121,7% à 148,6 millions d'euros pour son premier semestre 2022, soit 0,61 euro par action, et une marge d'EBIT ajusté en amélioration de 350 points de base à 13% du chiffre d'affaires.



Le groupe de blanchisserie industrielle a vu son chiffre d'affaires augmenter de 29,7% à 1,78 milliard d'euros (dont +26,6% en organique), une dynamique tirée par la poursuite de la reprise de l'hôtellerie et un ajustement jugé satisfaisant des prix.



Elis relève ses objectifs annuels, visant désormais un résultat net courant par action au-dessus de 1,45 euro, un EBIT ajusté au-dessus de 530 millions et une croissance organique du chiffre d'affaires entre +18 et +20%.





