Elis : report de l'Assemblée générale

(CercleFinance.com) - Le groupe Elis annonce le report de son Assemblée générale. 'Eu égard au contexte actuel de crise sanitaire, les actionnaires sont informés de la décision du directoire prise le 31 mars 2020, de reporter au 30 juin 2020 l'assemblée générale annuelle des actionnaires initialement fixée au 19 mai 2020', indique en effet le groupe.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris -0.12%