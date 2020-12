Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : repasse la barre des 13E Cercle Finance • 22/12/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Elis rebondit sur 12,6E (plancher du 11/11) et repasse la barre des 13E : il faudra confirmer le franchissement de la résistance oblique à ce niveau pour invalider le risque de rechute vers 11,8E.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +3.09%