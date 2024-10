Elis, Renault, Suez... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Amoeba

Amoeba annonce que sa trésorerie au 30 juin 2024 s'élève à 571 000 euros contre 519 000 euros au 31 décembre 2023. Cette greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes estime disposer d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie jusqu'au 30 juin 2025. La perte nette semestrielle s'est réduite de 4 à 3,12 millions d'euros depuis le 1er semestre 2023.

Casino

Suite à la cession le 26 septembre 2024 d'un portefeuille d'actifs immobiliers, Casino a annoncé avoir réalisé le paiement de 198,7 millions d'euros aux porteurs de la dette obligataire sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 190,4 millions d'euros de capital et 8,3 millions d'euros d'intérêts courus. Le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 300,5 millions d'euros. Par ailleurs, un paiement d'intérêts interviendra le 7 octobre à hauteur de 7,8 millions d'euros, conformément à la documentation.

Elis

Elis aurait fait une proposition de rachat informelle à son homologue américain UniFirst, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. UniFirst a contacté le groupe français pour évaluer son appétit pour une transaction après que l'approche d'Elis pour racheter son rival Vestis Corp a été rendue publique le mois dernier. La société française a fait une proposition non contraignante pour UniFirst, que le conseil d'administration de ce dernier a rejeté ces derniers jours, et les sociétés ne sont pas actuellement en pourparlers, ont déclaré ces sources.

Emeis

Emeis a dévoilé ses résultats du premier semestre, marqués par une perte nette. Elle s'est élevée à 257 millions d'euros en part du groupe contre une perte de 371 millions d'euros au premier semestre 2023. L'Ebitdar (Ebitda avant loyers) a, lui, progressé de 0,8% à 339 millions d'euros, sachant que la société visait entre 330 et 340 millions d'euros, selon ses indications de juillet.

FDJ

La Française des Jeux (FDJ) annonce le succès de son OPA lancée en janvier sur le suédois Kindred, qui détient Unibet. Au terme de la période d'offre s'achevant le 2 octobre, 90,66 % du capital du groupe lui a été apporté, alors que FDJ avait par ailleurs acquis directement auprès de Veralda 1,11 % du capital. La condition suspensive de contrôler plus de 90 % étant réalisée, FDJ a décidé de finaliser l'acquisition. Le règlement-livraison pour les actionnaires de Kindred ayant apporté leurs parts à l'offre interviendra à partir du 11 octobre.

Fermentalg

Fermentalg confirme, à fin septembre 2024, sa nouvelle dynamique commerciale, avec un chiffre d’affaires de 9,7 millions d'euros contre 3,3 millions d'euros à fin septembre 2023, soit une multiplication par près de 3, et 6,2 millions d'euros à fin septembre 2022 qui constituait le précédent plus haut. Pour le spécialiste des microalgues, cette performance "est notamment le fruit de l’élargissement du portefeuille de clients, avec plus de 30% de comptes actifs par rapport à la même période de 2023, et une augmentation du chiffre d’affaires moyen".

Suez/Renault

Renault et Suez ont choisi d’intensifier leur coopération historique et de positionner la société " The Future Is Neutral " en acteur de référence de l’économie circulaire automobile. Suez prend une participation de 20% dans le capital, aux côtés de Renault Group, désormais co-actionnaire à hauteur de 80%. The Future Is Neutral bénéficie d’un apport de ses deux actionnaires de 140 millions d’euros en vue d’accélérer et développer ses activités et de " se positionner en acteur de référence de l’économie circulaire automobile ".