Elis : relève ses perspectives sur l'exercice 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en croissance de +11,2% à 839,4 ME au 3ème trimestre, dont +9,2% de croissance organique.

En France, le chiffre d'affaires est en hausse de +9,5% (intégralement organique). L'Europe centrale affiche un chiffre d'affaires en hausse de +5,0% (+3,7% en organique) et tous les pays de la zone affichent une croissance organique positive.

Au niveau des perspectives 2021, le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires annuel désormais attendue au-dessus de +6% (précédemment attendue entre +5% et +6%), une marge d'EBITDA 2021 désormais attendue à plus de 34,5%, tirée par un important effet de levier opérationnel (précédemment attendue à environ 34,5%) et un free cash-flow (après paiement des loyers) toujours attendu dans une fourchette comprise entre 200 ME et 230 ME.