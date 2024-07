Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: relève sa perspective de croissance annuelle information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 18:39









(CercleFinance.com) - Elis publie un chiffre d'affaires de 2246 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 6,9% (dont +5,5% en organique).



Si la marge d'EBITDA ajusté affiche une amélioration de 120 pb, à 34,5% du CA, le résultat net se contracte de 14,1%, à 119,1 ME, en ligne avec la séquence semestrielle attendue.



Le résultat net courant est en hausse de +0,9% à 208,7ME pour un résultat net courant par action en hausse de +1,6% à 0,83E (nombre d'actions sur une base diluée).



Elis met à jour ses perspectives et cible une croissance organique du chiffre d'affaires 2024 de +5,2% et +5,5% (précédemment attendue à environ +5%). La marge d'EBITDA ajusté est désormais attendue entre 35,2% et 35,5% (précédemment attendue proche de 35%).



Enfin, le résultat net courant par action reste attendu au-dessus de 1,75E sur une base diluée.





