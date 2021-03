Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : recul de 46% du résultat net courant en 2020 Cercle Finance • 09/03/2021 à 07:45









(CercleFinance.com) - Elis publie un résultat net courant en recul de 45,9% à 138,7 millions d'euros au titre de 2020, mais une marge d'EBITDA en amélioration de 20 points de base à 33,8% pour un chiffre d'affaires de près de 2,81 milliards (-14,5% dont -13,3% en organique). 'Compte tenu des nombreuses incertitudes qui demeurent autour de la crise sanitaire, la suspension du dividende est maintenue et aucune distribution n'aura lieu en 2021 au titre de l'exercice 2020', précise le groupe de blanchisserie industrielle. Pour 2021, Elis estime que sa croissance organique du chiffre d'affaires pourrait se situer aux alentours de +3% sur l'année, qu'il devrait légèrement améliorer à nouveau sa marge d'EBITDA, et il attend un free cash-flow entre 190 et 230 millions d'euros.

