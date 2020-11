Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : rechute sous les 13E, support vers 12,6E. Cercle Finance • 19/11/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Elis rechute sous les 13E mais d'inquiétude immediate tant que les 12,58E sont préservés. En cas d'enfoncement, un 'sommet en tour' serait validé avec de premiers objectifs à la baisse tels que l'ex résistance des 10 septembre et 9 octobre puis le fermeture du 'gap' des 10,65E du 6 novembre.

