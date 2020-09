Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : rechute sous 10,5E Cercle Finance • 01/09/2020 à 14:31









(CercleFinance.com) - Elis rechute sous 10,5E et affiche de nouveau une perte annuelle de près de -44%, une perte trimestrielle de -7% quand le CAC40 et le SBF-120 ont gagné symétriquement +4,5%. Le titre flirte de nouveau avec le bas de son 'range' estival (10,2/11,5E): en cas d'enfoncement, le cours pourrait se replier en direction des 9,3E (plancher du 14 mai) puis des 8E (médiane de la zone d'accumulation du 23 mars au 23 avril).

Valeurs associées ELIS Euronext Paris -1.94%