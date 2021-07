Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : rachat de PestGuard en Irlande information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 08:55









(CercleFinance.com) - Elis annonce l'acquisition de 100% de PestGuard Limited en Irlande, acquisition qui lui permet d'accélérer son développement sur le marché 'très porteur' de la lutte contre les nuisibles, qu'il adresse depuis peu en Irlande. Entreprise familiale de 50 salariés basée à Dublin, Pestguard couvre tout le territoire irlandais ainsi que l'Irlande du Nord. Elle a généré en 2020 un chiffre d'affaires d'environ trois millions d'euros avec une rentabilité 'très forte'. Le management actuel de PestGuard reste en place afin de poursuivre le développement de l'activité. L'acquisition sera consolidée dans les comptes du groupe de blanchisserie industrielle à partir du 1er août 2021.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris -1.89%