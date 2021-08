Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : pullback vers les 15E, support à 14,35E information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Elis ouvre un gap sous 15,35E et accélère son pullback pullback sous les 15E, revenant sur ses plus bas depuis le 21 juillet. La cassure des 15E (support oblique moyen terme) en clôture validerait un retest du plancher des 14,35E du 19 juillet (et ex-zénith du 25/11/2020).

Valeurs associées ELIS Euronext Paris -1.74%