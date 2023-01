Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Elis: prise de participation par Bpifrance au capital information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Bpifrance annonce une prise de participation de plus de 5% au capital d'Elis via Lac1, son fonds géré pour le compte d'investisseurs français et internationaux, et dédié à l'accompagnement sur le long terme de grandes entreprises françaises cotées.



'Convaincu du potentiel de croissance durable et rentable' du groupe de blanchisserie industrielle, il souhaite s'impliquer sur le long terme à ses côtés afin d'accompagner son développement ainsi que son engagement en matière de RSE.



Le conseil de surveillance d'Elis a procédé le 6 janvier à la nomination de Bpifrance Investissement (représentée par Paul-Philippe Bernier) en qualité de censeur au sein du conseil de surveillance d'Elis pour une durée d'un an.