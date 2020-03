Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : nouvelles mesures pour faire face au COVID-19 Cercle Finance • 31/03/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Elis annonce ce soir de nouvelles mesures conservatoires afin de faire face à la baisse significative de son activité. 'Afin de renforcer davantage la liquidité du Groupe, le Directoire a décidé, après approbation du Conseil de Surveillance, de retirer des résolutions qui seront soumises au vote lors de la prochaine assemblée générale annuelle la proposition d'une distribution de 0,39 euro par action au titre de l'exercice 2019, et la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de toute activité M&A', explique le groupe. Seuls les processus d'acquisitions en attente de finalisation, pour lesquelles la signature d'un accord a déjà été annoncée, seront menés à leur terme.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +2.07%