Elis : nouvelle ligne de crédit renouvelable syndiquée information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Elis annonce avoir signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable syndiquée pour un montant de 900 millions d'euros, lui permettant d'étendre son profil de liquidité tout en réduisant sa charge financière annuelle d'environ 1,5 million d'euros. D'une maturité de cinq ans, assortie de deux options d'extension d'une année chacune, elle vient remplacer les deux lignes de crédit renouvelable existantes de 500 et 400 millions d'euros respectivement signées en janvier et novembre 2017. Cette facilité intègre un mécanisme d'ajustement de la marge liée à l'atteinte d'objectifs annuels pour deux indicateurs au coeur de sa stratégie de développement durable, concernant la consommation d'eau et la parité hommes-femmes.

