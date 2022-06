Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: nouveau financement au format USPP information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Elis annonce avoir signé un nouveau financement au format USPP pour un montant de 175 millions de dollars avec un groupe d'investisseurs américains emmené par Barings, opération qui contribue à étendre la maturité moyenne de son endettement.



Ces nouvelles obligations à maturité juin 2032 offrent aux investisseurs un coupon de 4,32% en dollar. Elles ont été intégralement converties en euro pour un montant total de 159 millions d'euros par Elis, qui paiera un coupon final en euro de 3%.



Couplé au produit de la récente émission obligataire de 300 millions d'euros de maturité mai 2027, ce nouveau financement USPP sera dédié au refinancement de la souche obligataire de 450 millions d'euros arrivant à maturité le 15 février 2023.





