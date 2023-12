Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: nomination de BWGI au conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Elis indique que son conseil de surveillance, réuni le 14 décembre, a coopté BW Gestão de Investimentos (BWGI) en qualité de membre du conseil, à la suite de la démission de Magali Chessé et pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière.



Cette cooptation intervient conformément à l'accord d'investissement conclu le 9 octobre dans le cadre de l'acquisition par un fonds géré par BWGI de l'intégralité de la participation de 6,2% de Crédit Agricole Assurances dans Elis, acquisition finalisée le 11 octobre.



Cette cooptation sera soumise à ratification par l'AG du 23 mai 2024. BWGI a été nommée en qualité de membre du comité d'audit pour la durée de son mandat. Cécile Helme-Guizon agira en qualité de représentant permanent de BWGI.





