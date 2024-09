Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis : 'M' baissier sous 23,3E, support des 19,5E compromis information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une clôture en 'double-top' sous 23,3E en intraday (après 23,3E en clôture le 6 juin dernier), Elis subit le plus lourd repli de son histoire en 1 séance avec -17% à 19,2E : l'entreprise valorisée environ 5MdsE envisagerait une offre sur un concurrent américain dénommé Vestis, valorisé 3MdsE.

Peut-être Elis devra t'il envisager une grosse levée de fonds (une AK ?) pour financer cet achat.

Le titre qui ouvre un énorme 'gap' sous 22,78E (que personne n'a pu voir venir) dévisse en-deçà de son support des 19,5E du 20 mars dernier : il reste quelques heures pour sauver ce support crucial, sinon Elis s'en ira retracer le plancher annuel des 17,35E du 4 janvier dernier.





Valeurs associées ELIS 19,42 EUR Euronext Paris -16,00%