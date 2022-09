Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: lancement d'une émission d'OCEANEs information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Elis annonce le lancement d'une émission d'OCEANEs arrivant à échéance le 22 septembre 2029, par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant d'environ 375 millions d'euros.



Il est prévu que les modalités définitives des obligations soient déterminées au terme du processus de construction du livre d'ordres, devant intervenir plus tard ce jour, et leur règlement-livraison est prévu le 22 septembre.



Le produit net sera affecté au refinancement partiel des OCEANEs en circulation arrivant à échéance le 6 octobre 2023, pour un montant nominal maximum de 200 millions d'euros, titres sur lesquels il va lancer concomitamment une offre de rachat partiel.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris -4.21%