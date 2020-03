Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : hausse de 16% du résultat net courant annuel Cercle Finance • 04/03/2020 à 07:17









(CercleFinance.com) - Elis publie un résultat net courant de 256 millions d'euros (en hausse de 16% à 260 millions en excluant l'impact IFRS16), et une marge d'EBITDA à 33,6% du chiffre d'affaires (stable à 31,5% en excluant l'impact IFRS16) au titre de 2019. Le groupe de blanchisserie industrielle affiche une chiffre d'affaires record à 3.281,8 millions d'euros, en progression de 4,7% dont 3,3% de croissance organique, 'reflétant sa capacité à répercuter dans ses prix l'inflation de sa base de coûts'. Elis propose une distribution de 0,39 euro par action, en augmentation de 5% par rapport à l'exercice précédent, et anticipe pour 2020 une marge d'EBITDA en augmentation d'environ 20 points de base, ainsi qu'une croissance organique d'environ 3%.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +5.27%