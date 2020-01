Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : 'gap' sous 18,1E, rechute vers 17,5E Cercle Finance • 08/01/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Elis ouvre un 'gap' sous 18,1E et rechute vers 17,5E: un signal baissier (un rounding top a été validé) s'enclenche via la cassure des 17,75E, en direction de 17,25E (plancher du 21/11). Le support suivant se situe vers 16,9E, il remonte au 30 octobre dernier.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris -1.71%