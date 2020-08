Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : gagne 4%, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 03/08/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +4% à la Bourse de Paris avec le soutien de Crédit Suisse qui a relevé son objectif de cours. Crédit Suisse maintient son opinion 'sous-performance' sur Elis, avec 'des inquiétudes concernant la rapidité de la reprise sur les marchés finaux', tout en relevant de 8,5 à 9,5 euros son objectif de cours sur le titre du groupe de blanchisserie industrielle. Le broker remonte ses estimations de BPA de 12-33%, 'alors que la direction a dépassé les attentes en délivrant une amélioration de la marge d'EBITDA en rythme annuel au premier semestre 2020 avec des mesures de réductions de coûts précoces et substantielles'.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +3.78%