Elis: finalise l'acquisition de 100% de Moderna

(CercleFinance.com) - Elis annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de 100% de Moderna Holding aux Pays-Bas. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mars 2024.



Moderna dispose d'une usine très moderne qui devient l'une des plus grandes usines d'Elis. Grâce à ses 2 dépôts, elle peut desservir l'ensemble du territoire néerlandais.



Le groupe, qui emploie environ 400 personnes, propose des services en Linge plat, en Vêtement de travail et en Hygiène & Bien-être, à des clients du secteur de l'Hôtellerie-Restauration, de l'Industrie et des Commerce & Services.



Le chiffre d'affaires de la société devrait être proche de 50 millions d'euros en 2023.





