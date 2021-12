Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: finalisation d'une acquisition en Russie information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - Conformément à l'accord qui avait été annoncé le 7 octobre dernier, Elis fait part de la finalisation de l'acquisition de 100% des activités textiles de Blesk InCare en Russie, pays où il est implanté depuis 2017 avec l'acquisition de Berendsen.



Après avoir racheté l'activité tapis de de Blesk InCare en 2019, le groupe de blanchisserie industrielle poursuit sa stratégie de développement en Russie et rachète cette fois les activités linge plat et vêtement de travail du groupe russe.



Le chiffre d'affaires est attendu à plus de huit millions d'euros en 2021. 'L'activité s'est montrée particulièrement résiliente pendant la crise sanitaire en 2020, et le chiffre d'affaires 2021 affichera un taux de croissance à deux chiffres', souligne Elis.





