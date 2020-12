Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis : étend la maturité de sa ligne de crédit de 500 ME Cercle Finance • 10/12/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Elis annonce avoir étendu de 12 mois, avec une option d'extension complémentaire de 6 mois, sa ligne de crédit renouvelable souscrite en janvier 2017 auprès d'un pool de banques françaises et européennes relationnelles pour un montant de 500 millions d'euros. La nouvelle échéance de cette facilité est ainsi portée à janvier 2023, avec la possibilité pour Elis d'activer une extension supplémentaire de 6 mois, ce qui porterait ainsi la maturité finale du crédit à juillet 2023. Elis dispose toujours d'une seconde ligne de crédit renouvelable de 400 millions d'euros, échéance novembre 2023. ' Avec environ 200 millions d'euros de trésorerie au bilan, le Groupe dispose donc aujourd'hui d'environ 1,1 milliard d'euros de liquidités, et n'a aucune échéance de dette significative avant 2023 ' indique le groupe.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris -0.66%