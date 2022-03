Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: entrée au Mexique avec une acquisition information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Elis a fait part de son entrée dans un quatrième pays d'Amérique Latine avec l'acquisition d'un acteur leader sur un marché mexicain 'offrant un fort potentiel de croissance'.



Sans en préciser le nom, le blanchisseur industriel français précise que cet acteur centenaire a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 74 millions d'euros en 2021, une marge d'EBITDA de 38% et une marge d'EBIT de 18%.



La réalisation de l'acquisition, sur la base de multiples de 5,6 fois l'EBITDA 2021 et de 12 fois l'EBIT 2021 pour 100% du capital, sera soumise à l'accord de l'autorité de la concurrence mexicaine et devrait intervenir au plus tard au mois de juillet 2022.





Valeurs associées ELIS Euronext Paris +9.31%