Elis : en baisse, un analyste n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Elis s'affiche en baisse de -1,5% ce mercredi, alors que l'analyste Berenberg annonce revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant d''Achat' à 'Conserver'. 'Elis est un leader européen de la location-entretien de textiles. Des économies d'échelle, un réseau d'usines efficace et une logistique optimisée ont conduit à des marges de premier ordre dans ses régions', apprécie Berenberg. 'Le cours de l'action Elis s'est bien comporté, en particulier à partir du troisième trimestre 2019, lorsque les inquiétudes concernant son pouvoir de fixation des prix ont disparu. Avec une hausse limitée par rapport à notre objectif de cours (...), nous révisons à la baisse notre recommandation', explique le broker, dont la cible à 19 euros est confirmée.

Valeurs associées ELIS Euronext Paris -0.88%