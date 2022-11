Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis: émission d'actions nouvelles au profit des salariés information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Elis fait part de l'émission, ce 3 novembre, de 583.130 actions nouvelles (actions gratuites comprises), représentant 0,25% du capital, soit un produit global d'émission (prime incluse) de 4,94 millions d'euros, actions admises sur Euronext Paris ce même jour.



Ces actions nouvelles correspondent à l'augmentation de capital réservée aux salariés, opération dont la période de souscription s'est achevée le 5 octobre. 3,56% des salariés établis dans 17 pays ont fait le choix d'y participer directement ou via le FCPE d'Elis.



Pour rappel, elle permettait aux salariés du groupe de blanchisserie industrielle d'investir dans l'action Elis à un prix unitaire de 8,97 euros, et en bénéficiant d'un abondement d'Elis égal à une action offerte pour 10 actions souscrites.





