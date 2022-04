Elis: Deutsche Bank abaisse sa cible

(AOF) - Deutsche Bank a maintenu sa recommandation d'Achat sur le titre Elis tout en abaissant son objectif de cours de 19,40 à 18,60 euros. Dans le cadre d'une revue du secteur des services aux entreprises, le broker allemand a jugé que le plus grand risque est lié à "une baisse de la demande, entraînée par des niveaux d'inflation plus élevés, car les risques spécifiques sont généralement faibles (par exemple, l'exposition directe à la Russie et à l'Ukraine représente environ 1 à 2 % du chiffre d'affaires)". Il a également ajusté ses estimations 2023-2024 pour refléter un ralentissement.

