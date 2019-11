Elis : dans le vert après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre est en légère hausse ce matin. Oddo indique que les hausses de prix de 2019 soutiennent les marges et que la forte amélioration du FCF en 2020 est confirmée. Le bureau d'analyses confirme son opinion Achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 22,5 E (contre 21,5 E).

' Dans un contexte d'inflation des charges salariales et énergétiques (surcoût 30 ME en 2019), le groupe devrait réussir à maintenir sa marge d'EBITDA (31.5% selon nous) ' indique Oddo.

' Ceci témoigne de la capacité d'Elis à faire accepter ses hausses de prix sans pénaliser les volumes (croissance organique +3.3%e). En 2020, la génération de FCF (268 ME vs 165 ME en 2019) bénéficiera, de surcroît, de la réduction de l'enveloppe de Capex (18% du CA vs 20% en 2019) et des récentes optimisations de la structure de la dette (coût moyen 1.5% vs 1.8%) ' rajoute le bureau d'analyses.